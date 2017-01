Lazio, Inzaghi traccia le strategie di calciomercato

15/01/2017 17:55

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI - Simone Inzaghi telegrafico sul calciomercato della Lazio dopo la vittoria in rimonta contro l'Atalanta. L'allenatore biancoceleste ha risposto alle domande sulle eventuali mosse a gennaio del club capitolino: "Faremo qualcosa solo se qualcuno uscirà. Dopo la sosta avevamo due gare in casa e dovevamo vincere per forza. L’abbiamo fatto e io in queste settimane ho pensato solo al campo", ha dichiarato Inzaghi a 'Premium Sport'. Inzaghi in conferenza stampa ha poi aggiunto: "Dobbiamo vedere se davanti esce qualcuno. Qualcosa faremo in entrata".

G.M.