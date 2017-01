Napoli-Pescara, Sarri: "Non mi interessa la Juve! Esplosione Mertens? Anche prima..."

15/01/2017 17:49

NAPOLI PESCARA SARRI / Il Napoli vince contro il Pescara e l'allenatore dei campani, Maurizio Sarri, ha detto la sua sulla prestazione della squadra nell'impegno odierno. Ai microfoni di 'Premium Sport' ha fatto il punto sulle News Napoli: "Non siamo andati in sofferenza, è chiaro però che quando incontri squadre così organizzate e chiuse come il Pescara di oggi non è semplice trovare spazi per andare in rete. Abbiamo retto bene, gestito la gara e poi quando loro sono calati siamo stati bravi ad approfittare dei nuovi spazi. Un po' di rabbia per il gol subito nel finale perché si poteva evitare. Rigore? Mi pareva ci fosse dal campo, a rivederlo ho qualche dubbio".

MERTENS - "Esplosione? A me sembrava molto bravo anche prima! E' molto forte nello spezzare l'equilibrio della gara per questo spesso lo uso a gara in corso. Davanti sa fare un po' di tutto, dall'esterno alla punta passando anche per la seconda punta".

MARADONA - "Lui è il Re assoluto di Napoli, dovrebbe avere le chiavi del centro d’allenamento, del San Paolo e della città di Napoli. Sarebbe un'emozione per me incontrarlo".

JUVENTUS - "A me la Juve non interessa. Sono i più forti di tutti in Italia e penso che abbiano qualcosa in più non solo rispetto a noi, rispetto a tutti. Hanno un gruppo formato ed uno zoccolo duro che oramai vince da anni".

GABBIADINI E PAVOLETTI - Focus finale su due elementi imporatanti per il calciomercato, uno in partenza ed uno appena arrivato: "Non messi in campo solamente perché la gara mi ha portato a fare altre scelte".

O.P.