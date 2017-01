Roma, Spalletti: "Se si vendesse per far cassa non starei zitto. Feghouli? Complicato"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI FEGHOULI / Si complica la pista Sofiane Feghouli. L'esterno d'attacco algerino che sembrava il nome giusto per il calciomercato Roma potrebbe non sbarcare mai nella Capitale. A lasciarlo intendere è stato Luciano Spalletti. Il tecnico dei giallorossi, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ha confermato che l'affare è davvero complicato: "Dite bene perché la società mi dice le stesse cose che dice a voi (sorride, ndr.). Chi arriva? Per adesso so che stanno lavorando ma noi riusciamo a sopperire al momento ma a febbraio se non hai il giusto numero di calciatori non ne esci".

Calciomercato Roma, nessun arrivo: si punta sui giovani?

Se il calciomercato non dovesse regalare nuovi rinforzi, Luciano Spalletti è pronto a puntare sui ragazzi già in organico: "Abbiamo comunque dei giovani forti e interessanti - prosegue il tecnico dei giallorossi - Gerson, però, per farlo crescere bisognerebbe farlo giocare come fatto con Emerson. Se volete saperlo mi ha già chiamato un collega per dirmi se Emerson è davvero così.... Non posso dirvi di chi si tratta".

Luciano Spalletti ha parlato anche ai microfoni della 'Rai': "Io sto con la società, non vado a chiedere niente. Mi fido di loro. Chiaro che se vendessero qualcuno solo per far cassa senza reinvestire potrei andare a dire qualcosa. Se dovessero vendere qualcuno per far fronte a necessità di conti che devono quadrare non direi nulla. Se vendessero un giocatore per poi reinvestire, non direi nulla. Nei prossimi 40 giorni giocheremo tantissime partire e ci vogliono calciatori. Credo sia giusto che la gente sappia le cose corrette".