FOTO CM.IT - Calciomercato Lazio, nessuna domanda per Biglia sul rinnovo

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)/A.L.

15/01/2017 17:39

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO BIGLIA - In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Lucas Biglia. Le parti ne stanno discutendo, l'agente del calciatore è in arrivo in Italia nei prossimi giorni per discutere di questo e non solo. Una situazione non di facilissima soluzione e della quale la società non vuole che si parli: al capitano biancoceleste infatti, intervenuto in zona mista, non è stato possibile fare alcuna domanda riguardo questo argomento così delicato.