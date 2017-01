Napoli-Pescara, Oddo: "Sembra un film di Lino Banfi! Arbitri? Disparità di trattamento"

15/01/2017 17:30

NAPOLI PESCARA ODDO / Massimo Oddo, allenatore del Pescara, è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il ko dei suoi ragazzi contro il Napoli. Il tecnico parte con un'analisi della partita: "Arrivavamo qui con tre difensori di ruolo e Zuparic ci ha dovuto raggiungere solo stamani, pareva di stare in un film di Lino Banfi! I ragazzi hanno dato tutto, ci sta subire anche concedendo poco contro una big come il Napoli. Siamo rimasti compatti, ma i due gol in rapida successione ci hanno tagliato le gambe".

ARBITRAGGIO - "Non so perché sono stato espulso, non vedo equilibrio tra grandi squadre e piccole come trattamento degli allenatori. Ho detto molto semplicemente che poteva fischiarci un fallo e l'arbitro da lontano mi ha mandato via. Gli errori arbitrali ci stanno, oggi c'erano più rigori non dati, ma quello che vorrei io è soprattutto un equilibrio di rapporti tra tecnici delle grandi e delle piccole".

A 'Premium Sport' Oddo ha anche aggiunto: "Vedo che quando quelli delle grandi si lamentano gli arbitri vanno a dargli una pacca sulla spalla e si chiariscono. A me non succede mai. Questo non c'entra nulla con il cammino della squadra, è solo una questione di educazione in campo: il quarto uomo non ti guarda nemmeno in faccia, sta lì solo a richiamarti se esci di dieci centimetri dall'area tecnica".

O.P.