Lazio-Atalanta, Inzaghi accusa: "Rosso immeritato, IV uomo prevenuto con me e Gasperini"

15/01/2017 17:20

LAZIO ATALANTA INZAGHI - Successo in rimonta per la Lazio. Milinkovic-Savic e Immobile hanno risposto all'iniziale vantaggio dell'Atalanta con Petagna, con Simone Inzaghi che applaude la prestazione dei biancocelesti: "Grandissima vittoria, penso che alla fine sia meritata - ha detto il tecnico dei capitolini a 'Premium Sport' - Abbiamo trovato una squadra che ci ha impensierito, poi siamo stati bravi ad organizzarci e a vincere una partita importantissima. Espulsione? E' immeritata, non ho detto nulla al quarto uomo, non era assolutamente giusta in quel momento. Ma sono cose che capitano. Mi dispiace anche per Gasperini, che è sempre un signore e neanche lui meritava il rosso". In conferenza stampa, Inzaghi ha poi aggiunto: "Il IV uomo era prevenuto con me e Gasperini già da prima della gara. Non lo vedevo sereno".

OBIETTIVI - "Abbiamo fatto 40 punti dopo 20 partite, è un grandissimo risultato. Ci sono però tantissime squadre attrezzate che vincono sempre perché di solito con 40 punti sei secondo o terzo a questo punto della stagione. Noi abbiamo grandi margini di miglioramento, sono molto soddisfatto e dobbiamo continuare così. Immobile rinato? Gli ho solo detto di restare tranquillo perché le occasioni le creava sempre, anche quando non segnava. Nuovo rigorista? I nostri rigoristi sono Immobile e Biglia, poi dipenderà a seconda della situazione. Io sono tranquillo con tutti e due".

G.M.