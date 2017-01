Sassuolo-Palermo, Di Francesco: "Berardi conosce i meccanismi. Noioso ripetermi..."

15/01/2017 17:25

SASSUOLO PALERMO DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, ha parlato a 'Rai Sport' dopo il successo della sua squadra contro il Palermo. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra si è mossa bene, ovviamente il rientro di Berardi è importante perché conosce bene i nostri meccanismi. Matri ha ragionato come voglio io oggi, da vera prima punta rimanedo sempre ben centrale. Non voglio essere ripetitivo su quanto ci è accaduto in stagione, ma tra Coppa ed infortuni ci sono successe cose alle quali non eravamo abituati. Oggi è una vittoria importante dopo un periodo difficile".

O.P.