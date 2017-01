Torino-Milan, i convocati di Montella: fuori De Sciglio. Ecco il motivo!

15/01/2017 17:18

TORINO MILAN CONVOCATI DE SCIGLIO / Mattia De Sciglio è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Vincenzo Montella per il match di domani tra Milan e Torino. Esclusione che subito fa pensare al calciomercato visto che il terzino italiano è in lotta per prendere il posto di Patrice Evra alla Juventus. I rossoneri non hanno specificato la natura dell'assenza, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giovane rimarrà fuori per un problema al tallone.

Di seguito l'elenco completo: Donnarumma, Plizzari, Storari; Abate, Calabria, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Sosa; Bacca, Cutrone, Lapadula, Niang, Suso.

O.P.