Napoli-Pescara, Mertens: "Ci manca velocità. Non capisco perché..."

15/01/2017 17:12

NAPOLI PESCARA MERTENS / Ancora un gol di Mertens. L'attaccante belga ha messo il sigillo nel successo contro il Pescara: "Il cuoricino? E' per mia moglie che ha subito un'operazione - ammette il calciatore del Napoli ai microfoni di 'Sky Sport' - Partita? Dobbiamo migliorare perché non abbiamo la velocità di inizio stagione. Non capisco perché il Pescara sia nelle ultime posizione, gioca bene".

MARADONA - "Sappiamo che è importante per tutti i napoletani. Speriamo che si faccia vedere in questi giorni".

M.S.