Calciomercato Inter, addio Manchester? Darmian titolare in United-Liverpool

15/01/2017 17:00

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / Matteo Darmian è uno dei nomi accostati all'Inter, ma anche alla Juventus, per quanto riguarda il calciomercato dei terzini. L'esterno italiano ha vissuto alti e bassi nella sua esperienza al Manchester United, ma oggi il manager dei 'Red Devils', Josè Mourinho, gli ha dato fiducia: Darmian infatti è titolare nel big match inglese contro il Liverpool. Partita molto sentita in Inghilterra ed il tecnico lusitano ha scelto di affidarsi all'ex Torino che peraltro sta tornando a guadagnare posizioni nelle gerarchie della squadra. L'addio sembra sempre più rimandato eventualmente alla sessione estiva dove nerazzurri e bianconeri torneranno alla carica.

O.P.