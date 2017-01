PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-PESCARA: Tonelli goleador, sorpresa Bruno

15/01/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI - Quarantacinque minuti in sordina e poi un cambio di marcia decisivo. Il Napoli ha la meglio del Pescara nella ripresa grazie ai gol di Tonelli, Hamsik e Mertens. Inutile il rigore realizzato da Caprari in pieno recupero.

NAPOLI

Reina 6 - Inoperoso, si limita come sempre ad impostare l'azione dalle retrovie

Hysaj 5,5 - Qualche affanno di troppo in fase di possesso, viene imbrigliato dal pressing abruzzese e limita molto le sue sortite offensive

Albiol 6 - Viene spostato a sinistra e controlla bene la situazione guidando la retroguardia con esperienza

Tonelli 6,5 - Non errori madornali ma spesso va in difficoltà in uscita. Qualche errore di troppo nei passaggi che potevano portare a potenziali azioni da gol. Si fa perdonare con il secondo gol in due partite che sblocca una partita diventata decisamente compllicata

Strinic 6 - Benali è un avversario da tenere d'occhio ma lui dimostra di essere in un buon periodo di forma dando un contributo di sostanza sulla fascia. Dall'86' Maggio s.v.

Hamsik 7 - Parte benissimo con un paio di intuizioni geniali, meno bene la seconda parte del primo tempo ma nessuno dei suoi compagni di squadra fa meglio. Nella ripresa trova il 106 esimo gol in maglia azzurra con un piatto al volo perfetto.

Jorginho 6 - Anche lui va spesso in affanno per il pressing ben costruito dalla squadra di Oddo. Detta i tempi di gioco ma non velocizza mai l'azione, si riscatta con la punizione pennellata sulla testa di Tonelli e con un secondo tempi di maggiore concretezza dove sfiora anche l'eurogol.

Zielinski 6 - Qualche taglio dei suoi in mezzo al campo, lavora accanto a Jorginho e spesso di prende l'onore di far ripartire l'azione. Nella ripresa pesca con un assist sontuoso Marek Hamsik in occasione del secondo gol. Dal 65' Allan 6,5 - Entra per dare dinamismo alla squadra e non complicare una partita già chiusa. Qualche giocata d'alta classe e buona diga a centrocampo.

Callejon 5,5 - Hysaj soffre più del dovuto e lui è costretto a ripiegare spesso per aiutare il compagno di squadra. Nel primo tempo questo lo porta a limitare il raggio d'azione offensivo e solo poche volte riesce a rendersi pericoloso. Nella ripresa con molto spazio spreca malamente due occasioni clamorose

Mertens 7 - Solita verve lì in avanti, nel primo tempo prova qualche azione personale di troppo ma almeno tiene sulle spine la difesa pescarese. Nella ripresa spacca in due la partita: si guadagna la punizione che porterà al gol di Tonelli ed offre un pallone d'oro che Callejon spreca davanti a Bizzarri. Poi chiude i conti realizzando il terzo gol.

Insigne 6 - Nel primo tempo un paio di conclusioni sballate e niente più, non riesce a trovare lo spazio giusto per il guizzo giusto. Nella ripresa migliora e sfiora il gol con un'azione delle sue. Dall'80' Giaccherini s.v.

All. Sarri 6,5 - Un primo tempo sottotono e poi il cambio di marcia nella ripresa. La sua squadra delude nei primi quarantacinque minuti ma poi trova le misure giuste per andare in vantaggio e dilagare sfiorando più volte il gol. Nervoso al termine della partita per il rigore ingenuo concesso in pieno recupero.



PESCARA

Bizzarri 6,5 - Attento sui tiri dalla distanza, non può nulla sul colpo di testa di Tonelli. Sventa il possibile 2-0 di Callejon ma subito dopo viene punito da Hamsik. Negli ultimi venti minuti si supera in un paio di interventi evitando la goleada

Crescenzi 6 - Si adatta a giocare nella difesa a tre e sorprende per tutti per la capacità di interpretare a dovere il ruolo. Tanta abnegazione e grinta per il giocatore di scuola Roma che nella ripresa prova a svegliare i suoi dopo il doppio colpo subito nel giro di due minuti. Qualche buona chiusura ed è l'ultimo ad arrendersi

Zuparic 5 - Nella lista dei partenti da tempo, gioca immediatamente dal primo minuto e al centro della difesa. Nel primo tempo qualche fallo di troppo, nella ripresa affonda insieme ai suoi compagni di squadra

Coda 5 - Anche lui come Zuparic parte bene disputando un primo tempo concreto. Nella ripresa perde lucidità ed è costretto a gettare la spugna davanti al continuo e ossessivo possesso palla azzurro

Benali 5,5 - Anche lui nel primo tempo si comporta benissimo dando il giusto contributo in un ruolo non suo. Pressing continuo e disturbo costante nella manovra azzurra, ma tutto ciò lo porta a a perdere facilmente la lucidità e limitare il contributo in fase offensiva

Cristante 6 - Con Bruno e Memushaj per 45 minuti dà vita ad un pressing equilibrato ed efficace. Bravissimo in fase di interdizione, fa ripartire spesso l'azione degli abruzzesi. I ritmi però sono troppo altri per reggere i novanta minuti e anche lui nel secondo tempo crolla dopo i due gol subiti

Bruno 6,5 - Buonissima partita del 33 enne alla sua terza apparizione in serie A. Coordina il pressing del centrocampo abruzzese e per quarantacinque minuti ingabbia il possesso palla azzurro. Dal 64' Fornasier 5,5 - Subentra a sorpresa a Bruno, guadagna una buona sufficienza dando un importante contributo alla causa

Memushaj 6,5 - Così come Bruno è autore di una partita generosa e volitiva. Fa quel che può e non si risparmia mai mostrando grande spirito di sacrificio.

Verre 5 - Anche lui gioca esterno in un centrocampo a cinque, prova a dare sostanza alla sua prestazione ma dal suo lato non riesce mai a dare la sensazione di poter fare la differenza. Dal 70' Mitrita 6,5 - Qualche buona iniziativa palla al piede, ma entra quando la partita è già di fatto chiusa. Ha il merito di conquistare un rigore in pieno recupero

Caprari 6 - Nel primo tempo prova a darsi da fare come collante tra centrocampo ed attacco, qualche buona giocata ma spesso è troppo solo per riuscire ad essere efficace. Nella ripresa continua a sacrificarsi in avanti e in pieno recupero realizza con freddezza il gol del 3-1

Gilardino 5,5 - Fa a sportellate con Tonelli, pressa per tutto l'arco del primo tempo sul primo portatore di palla ma macchia la sua partita con un errore banale. Sul 2-0 per il Napoli ha la possibilità di accorciare le distanze ma solo davanti a Reina mette a lato. Dal 70' Cerri 5,5 - Dovrebbe essere innescato con palloni alti, ma la squadra non si adatta al suo ingresso e lui annaspa lì davanti

All. Oddo 6 - Ha il coraggio di giocarsela sempre. La sua squadra lo segue, nonostante i punti e la posizione in classifica, ma non riesce a reggere certi ritmi per novanta minuti. Un primo tempo importante e di sostanza, poi l'ennesima ingenuità di un'annata complicata e la partita ha preso una piega diversa



Arbitro Gavillucci 6,5 - Partita tranquilla per il fischietto di Latina. Tiene a bada qualche intervento eccessivo e nel finale fischia giustamente il rigore. Ottima prestazione, ben coadiuvato dai suoi assistenti.

TABELLINO

NAPOLI-PESCARA

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic (dall'86' Maggio); Hamsik, Jorginho, Zielinski (dal 65' Allan); Callejon, Mertens, Insigne (dall'80 Giaccherini). A disp. Rafael, Sepe, Maksimovic, Gabbiadini, Rog, Pavoletti, Diawara, Lasicki. All. Sarri

Pescara (3-5-2): Bizzarri; Crescenzi, Zuparic, Coda; Benali, Cristante, Bruno (dal 64' Fornasier), Memushaj, Verre (dal 70' Mitrita); Caprari, Gilardino (dal 70' Cerri). A disp: Fiorillo, Maloku, Delli Carri, Pettinari, Muric, Pompetti. All. Oddo

Arbitro: Gavillucci di Latina

Marcatori: 47' Tonelli (N), 49' Hamsik (N), 86' Mertens (N), 93' Caprari (P)

Ammoniti: 40' Coda (P), 43' Tonelli (N), 44' Benali (P)

Espulsi: