PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-EMPOLI: Mchedlidze erroraccio, Puggioni si esalta

Davide Ritacco

15/01/2017 17:01

PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-EMPOLI PROMOSSI E BOCCIATI – L’errore dal dischetto di Mchedlidze condanna l’Empoli ed esalta Puggioni che salva la Sampdoria. Croce è tra i migliori in campo mentre Muriel spreca tanto.

SAMPDORIA

Puggioni 7 – E’ il migliore in campo e non solo per il rigore parato. Il rigore lo esalta ed è bravo a leggere ogni azioni anticipando anche gli attaccanti avversari accorciando la squadra.

Pereira 6 – Prova di personalità soprattutto in difesa. Qualche eccesso di protagonismo ma è comunque una partita ben giocata.

Skriniar 6,5 – Nonostante l’enorme mole sa giocare con i piedi e disimpegnare con classe ed eleganza l’area. Anche in velocità non se la passa male.

Palombo 6 – Si fa superare da Mchedlidze che gli frena davanti ed è costretto a commettere il fallo da rigore. Ingenuo ma fortunato perché poteva starci pure il rosso. Nella ripresa compie alcuni ottimi interventi.

Regini 5,5 – Del pacchetto arretrato di Giampaolo è il meno positivo. Viene spesso puntato e superato e non affonda quasi mai.

Praet 6 – Ha fatto una buona gara, sempre nel vivo dell’azione e pronto anche a rifornire le punte. Dal 68’ Bruno Fernandes 6 – Entra per cercare di pungere ma non riesce nel suo intento ma comuqnue dà il suo contributo.

Torreira 6,5 – In mezzo al campo fa la voce grossa contro Dioussé. Gestisce con lucidità ogni pallone e prova anche a lanciare i compagni con lanci illuminanti.

Linetty 6 – Energie da vendere abbinata ad una buona dose di grinta. In mezzo al campo la sua presenza si sente.

Alvarez 5,5 – Va vicino al gol con un bel colpo di testa in tuffo ma Skoruspki gli nega la gioia del gol. Poi poco altro. Dal 81’ Djuricic s.v.

Schick 5,5 – Praticamente mai pericoloso. Si vede poco, nelle rare occasioni che gli capitano avrebbe potuto fare di più.

Muriel 5,5 – Ha avuto almeno tre buone occasioni ma è stato sfortunato. Tiri di poco a lato e un salvataggio sulla linea di Laurini. Meglio nel primo tempo che nel secondo. Da lui ci si aspetta qualcosa in più. Dal 85’ Quagliarella s.v.

All. Giampaolo 6 – Un punto guadagnato visto il rigore neutralizzato da Puggioni. Questa squadra sa stare in campo ma gli manca il guizzo vincente. Occorrono dei correttivi perché la Sampdoria merita una classifica migliore.

EMPOLI

Skorupski 7 – Se Puggioni è l’eroe di giornata con il rigore parato, non si può dire che il Polacco sia stato inferiore. Interventi pregevoli su Alvarez e Muriel ed è sempre attento nel presidiare l’area.

Laurini 6,5 – E’ sempre pronto a ribaltare l’azione e tiene sotto controllo anche gli attaccanti blucerchiati salvando sulla linea anche un tiro di Muriel.

Bellusci 6,5 – Muriel lo attacca spesso in velocità ma lui è bravo a tenere il passo e a cavarsela con mestiere in più di un’occasione.

Cosic 6,5 – Fisicamente prestante e attento. Qualche volta Muriel gli scappa ma per sua fortuna non corre rischi. Dal 55’ Costa 6,5 – Entra benissimo in partita prendendo subito le misure agli attaccanti della Sampdoria.

Pasqual 6 – Il piede educato e preciso gli consente di mettere in mezzo qualche buon pallone ma avrebbe docuto farlo più spesso. Si è visto poco.

Krunic 6,5 – Tra i migliori in campo. E’ un motorino perpetuo, lo trovi in attacco e in difesa. Cala nel finale e avrebbe potuto fare di più in zona gol. Dal 90’ Tello s.v.

Dioussé 6 – Partita timida anche se non demerita. In mezzo al campo c’è molto traffico e nel traffico è ancora un po’ lento.

Croce 7 – E’ forse il migliore in campo. Corre, recupera e si propone anche in avanti. Se avesse trovato il gol sarebbe stato un pomeriggio eccezionale. E’ un giocatore universale e imprescindibile per l’Empoli.

Saponara 6 – Molto bene nei primi venti minuti. Nella ripresa sparisce un po’ dal match ma resta la prestazione sufficiente. C’è il rischio, però, che si stia adattando al campionato dell’Empoli.

Marilungo 6 – Ha fatto un gran lavoro di sacrificio cercando anche di sfruttare le verticalizzazioni della squadra e proprio ad inizio partita su una di queste si è presentato al tiro però è sempre poco incisivo. Dal 65’ Pucciarelli 6 – La sua rapidità nella stretto e la velocità tengono in apprensione la difesa della Sampdoria.

Mchedlidze 5 – Il rigore sbagliato lo rende inevitabilmente il peggiore in campo. Sarebbe potuto essere il rigore dei tre punti e quindi una vittoria fondamentale per l’Empoli. L’errore pregiudica la sua prestazione.

All. Martusciello 6 – Viene tradito dalla sua scelta Mchedlidze che sbaglia il rigore decisivo. Non di meno il punto contro il suo amico Giampaolo non è male ma questo Empoli deve credere di più nei suoi mezzi e provare a pungere con maggiore insistenza.

Arbitro: Celi 5,5 – Al 30’ è chiamato a giudicare sul fallo di Palombo su Mchedlidze. Concede il rigore e ammonisce Palombo, il penalty può starci restano dubbi sulla sanzione disciplinare. Piccolo focolaio al 39’ che spegne ammonendo tre giocatori in un colpo solo. Tiene in pugno il match adoperando bene i cartellini.

TABELLINO

SAMPDORIA-EMPOLI 0-0

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Palombo, Regini; Praet (dal 68’ Bruno Fernandes), Torreira, Linetty; Alvarez; Schick, Muriel (dal 85’ Quagliarella). A disp.: Tozzo, Bereszynski, Pavlovic, Cigarini, Dodò, Djuricic, Budimir.All.: Giampaolo

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic (dal 55’ Costa), Pasqual; Krunic (dal 90’ Tello), Dioussé, Croce; Saponara; Marilungo (dal 65’ Pucciarelli), Mchedlidze. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Mauri, Dimarco, Veseli, Pereira, Buchel, Maccarone. All.: Martusciello

Arbitro: Celi di Bari

Marcatori:

Ammoniti: 29’ Palombo (S), 38’ Linetty (S), 38’ Pereira (S), 38’ Cosic (E), 88’ Dioussè (E), 90’ Mchedlidze (E)

Espulsi:

Note: 30’ Puggioni para rigore a Mchedlidze