Serie A, 20a giornata: Roma e Napoli in scia della Juve, la Lazio non molla

SERIE A ROMA NAPOLI LAZIO JUVE - Alla Roma basta un gol di Radja Nainggolan ad inizio partita per avere la meglio della coriacea Udinese di Delneri. La squadra di Spalletti ha anche sbagliato un calcio di rigore con Edin Dzeko nel primo tempo. Resta in scia il Napoli che, dopo una prima frazione di gioco complicata, riesce ad abbattere il muro Pescara grazie all'uno-due firmato da Tonelli e capitan Hamsik. Vittoria in rimonta per la Lazio che, dopo il gol dell'Atalanta con Petagna, pareggia allo scadere del primo tempo con Milinkovic-Savic e poi raddoppia su rigore siglato da Immobile. Rimonta anche per il Sassuolo sul Palermo: dopo la rete di Quaison, gli emiliani dilagano. Pareggio senza reti, invece, tra Sampdoria e Empoli. Stasera big match Fiorentina-Juventus.

RISULTATI E MARCATORI

LAZIO-ATALANTA 2-1

21' Petagna (A), 46' Milinkovic-Savic (L), 68' rig. Immobile

NAPOLI-PESCARA 3-1

47' Tonelli (N), 49' Hamsik (N), 85' Mertens (N), 94' rig. Caprari (P)

SAMPDORIA-EMPOLI 0-0

SASSUOLO-PALERMO 4-1

9' Quaison (P), 15' Matri (S), 25' Ragusa (S), 65' Matri (S), 83' Politano (S)

UDINESE-ROMA 0-1

12' Nainggolan

CLASSIFICA: Juventus** 45; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan** e Inter 36; Torino* 29; Fiorentina** 27; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara* 9

**due partite in meno

*una partita in meno