Calciomercato Fiorentina, panchina lusitana: dopo Sousa c'è Jardim?

15/01/2017 16:38

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA JARDIM / Da Giampaolo a Di Francesco, passando per Maran fino al sogno Sarri: questi sono tutti i nomi fatti per la panchina della Fiorentina in caso di addio - sempre più probabile - di Paulo Sousa a fine stagione. Stando a quanto rivela il 'Corriere Fiorentino', però ci sarebbe anche un altro candidato ben presente sulla lista del direttore tecnico Pantaleo Corvino: si tratterebbe di Leonardo Jardim, allenatore lusitano del Monaco. Da un portoghese ad un altro con lo zampino del ds Freitas.

O.P.