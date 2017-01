15/01/2017 16:21

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Segnali importanti di calciomercato arrivano da Liverpool. Koeman ha deciso di rinunciare a Deulofeu per la sfida interna dell'Everton contro il Manchester City. L'esterno d'attacco, obiettivo di calciomercato per il Milan di Vincenzo Montella, non è nemmeno in panca. Un chiaro indizio, che rappresenta certamente una buona notizia per i rossoneri.

M.S.