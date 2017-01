Lazio-Atalanta, Inzaghi-Pairetto: aperta polemica. Tecnico espulso, ma non vuole uscire!

15/01/2017 16:14

LAZIO ATALANTA INZAGHI ARBITRO / Fa sorridere quanto successo sul finale del primo tempo allo stadio 'Olimpico' dove è andata in scena Lazio-Atalanta. L'arbitro della gara, Luca Pairetto, a pochi minuti dall'intervallo ha scelto di espellere il tecnico dei laziali, Simone Inzaghi, per proteste, ma quest'ultimo si è opposto categoricamente all'allontanamento rifiutandosi di lasciare la panchina. La questione è andata avanti fino all'intervento di capitan Biglia richiamato dal fischietto per sedare la polemica: Inzaghi comunque ha continuato ad opporsi fino ad una stretta di mano con l'arbitro che comunque non ha calmato l'allenatore.

O.P.