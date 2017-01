15/01/2017 16:13

ROMA UDINESE EMERSON CRISTIANO RONALDO / Paragono alquanto pesante per Emerson Palmieri. I terzino della Roma in procinto di battere una punizione durante il match contro l'Udinese ha ricordato al telecronista di Sky, Riccardo Trevisani, Cristiano Ronaldo. Ecco quanto detto: "Emerson Palmieri - scusate il paragone irriverente - conta i passi come cristiano Ronaldo per battere le punizioni".

M.S.