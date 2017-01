Orlando attacca Ranieri: "Mi faceva scaldare un'ora per poi far entrare un altro..."

15/01/2017 15:56

ORLANDO CONTRO RANIERI / Inutile nasconderlo: ogni giocatore ha i suoi 'preferiti'. Così come, alla luce delle sue idee e del suo credo tattico, qualche altro giocatore rischia di non essere quasi mai visto. Questo poteva essere il caso di Massimo Orlando, ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Milan che, ospite a 'Quelli che...' è ritornato sul rapporto che ha avuto con Claudio Ranieri durante la sua esperienza in viola: "Mi faceva scaldare 60-70 minuti e poi faceva entrare un altro. Non credo ci fosse qualcosa di personale ma tra giocatore e allenatore a volte si creano delle sinergie".

D.G.