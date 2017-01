16/01/2017 03:56

CALCIOMERCATO PSG BENTEKE CRYSTAL PALACE / Edinson Cavani sarà ancora a lungo il centravanti del Psg. Il club transalpino, però, sta cercando una punta da affiancargli in rosa, in modo da farlo rifiatare quando serve. Una delle piste per ricoprire questo ruolo porta in Premier League: come riporta il 'Daily Express' il ds Kluivert avrebbe messo nel mirino Christian Benteke, attaccante belga classe '90 trasferitosi in estate al Crystal Palace.

D.G.