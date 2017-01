Chelsea, Diego Costa via? Conte punta un grande 'scontento' del Bayern Monaco!

15/01/2017 15:35

CALCIOMERCATO CHELSEA MULLER BAYER MONACO / Diego Costa in Cina? Nessun problema: Antonio Conte ha già in mente chi sarà il suo sostituto. Come svela 'The Sun', in caso di addio dello spagnolo il Chelsea si fionderebbe su Thomas Müller, che non sembra essere più felice al Bayern Monaco visto che Ancelotti non lo considera un titolarissimo. I 'Blues' hanno già pronti 85 milioni di euro per lui: tutto dipende da Diego Costa.

D.G.