Manchester United, in arrivo il rinnovo di Lingard

16/01/2017 03:32

MANCHESTER UNITED LINGARD - Non solo Marouane Fellaini. Il manager del Manchester United, José Mourinho, ha tutta l'intenzione di blindare un altro calciatore: stando a quanto riporta il 'Sun', i 'Red Devils' avrebbero raggiunto l'accordo con l'entourage di Jesse Lingard per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2021 (quello attuale è in scadenza nel 2018). Al 24enne attaccante, prodott del vivaio dello United, dovrebbero andare 5 milioni di euro a stagione.

A.L.