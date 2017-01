Udinese-Roma, Baldissoni: "Addio Manolas? Incide anche la volontà del giocatore"

15/01/2017 14:49

CALCIOMERCATO ROMA BALDISSONI MANOLAS / Manca poco alla sfida della Roma contro l'Udinese, la prima del girone di ritorno. Ai microfoni di 'Premium Sport' ha parlato il direttore generale giallorosso, Baldissoni, che ha parlato anche di mercato: "In Italia ogni giornata è difficile. C'è grande competizione tattica in serie A e ogni trasferta può risultare insidiosa".

MERCATO - "Non ci tireremo indietro dinanzi all'opportunità di rafforzare la nostra squadra. Dovrà trattarsi di qualcuno che possa realmente dare una mano, consapevole di quanto sia difficile trovare spazio in una rosa così forte come quella della Roma".

MANOLAS - "E' un giocatore fortissimo. E' normale che venga seguito da altri club. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna offerta per il ragazzo e non intendiamo cederlo. Spesso però in casi del genere incide anche la volontà del giocatore. Con lui c'è anche un discorso in atto per il rinnovo".

RINNOVI - "Totti e De Rossi sono la storia della Roma. Con Daniele presto ci sarà un incontro. Con Totti al momento non abbiamo fissato un incontro".

L.I.