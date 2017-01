PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-GENOA: Borriello trascinatore, Ocampos invisibile.

Davide Ritacco

15/01/2017 14:28

PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-GENOA PROMOSSI E BOCCIATI – Borriello e la doppietta dell’ex. Joao Pedro ritorno col gol. Farias si esalta. Nel Genoa si salva solo il “cholito” che interrompe il suo digiuno da bomber. Cataldi promette bene ma affonda con tutta la squadra.

CAGLIARI

Rafael 6 – Viene superato dal bellissimo gol di Simeone ma per il resto della partita è comunque attento e puntuale nelle uscite.

Isla 6 – Buona percussione dalla sua parte. Si fa trovare pronto in avanti ed è attento in difesa. Non è ancora il miglior Isla ma sta tornando su buoni livelli.

Ceppitelli 6,5 – Attento e preciso su Simeone. Fa buona guardia in area di rigore e quando necessario sa anche impostare e rendersi pericoloso in avanti.

Capuano 5,5 – Ordinato fa bene il suo lavoro anche perché sostituire Bruno Alves non era facile. Qualche piccola incertezza come in occasione del doppio giallo.

Murru 6 – Non si spinge molto in avanti ed più preoccupato degli esterni del Genoa. Alla fine però è agevolato dalla giornata storta del Genoa e la grande prestazione di squadra dei suoi.

Dessena 6,5 – Il capitano corre molto e dà tutto per la squadra. Si fa apprezzare per quantità facendosi trovare vigile in difesa e pronto ad appoggiare in avanti.

Tachtsidis 6 – Deve sostituire Di Gennaro appena prima del fischio iniziale ed evidentemente non è mentalmente pronto. Fa fatica ad entrare nel match sbagliando molto ma dal suo tiro arriva il gol di Borriello.

Barella 6,5 – E’ sempre nel vivo dell’azione sacrificandosi anche molto. Qualche sbavatura in possesso ma è prezioso per corsa e intensità. Dal 83’ Munari s.v.

Joao Pedro 6 – Rientro con ‘gollonzo’ dopo il brutto infortunio subito. Rientro positivo con buone giocate ma deve migliorare dal punto di vista fisico. Dal 81’ Salamon s.v.

Farias 7 – Non ha dato mai punti di riferimento ai difensori del Genoa. Inizio promettente poi si è un po’ nascosto ma ad inizio ripresa si è risvegliato costringendo Lamanna agli straordinari e segnando il rigore che chiude il match. Dal 75’ Pinilla s.v.

Borriello 7,5 – E’ il trascinatore del Cagliari con la doppietta dell’ex ma non solo. Colpisce la traversa da cui nasce la carambola vincente per il gol del sorpasso di Pedro.

All. Rastelli 7 – Questo Cagliari sa giocare a calcio. Una vittoria importante che rilancia le ambizioni di Rastelli, tecnico preparato che fa del gioco il suo credo.

GENOA

Lamanna 6 – Ritorna a Genova con quattro gol sul groppone ma a parte qualche sbavatura anche sui gol, ha fatto il suo come quando intorno al 60’ è stato strepitoso su Joao Pedro e subito dopo su Borriello.

Izzo 5 – Nel primo tempo ha tenuto bene su un Farias inspirato, nella ripresa è invece affondato con tutta la squadra. Protagonista del fallo da rigore.

Burdisso 5 – Borriello è stato spesso imprendibile per lui. Non riesce a trovare le giuste contromisure per limitare il black out rossoblù.

Munoz 5 – Il primo errore è aver tenuto in gioco Borriello in occasione del gol del pareggio. Da lì in poi è stato un susseguirsi di errori.

Edenilson 6 – Ritrova una maglia da titolare e mette in difficoltà il Cagliari dalla sua parte. E’ molto bravo a sovrapporsi ed infatti da un suo cross arriva il gol che spezza l’equilibrio. Poi anche lui naufraga con la squadra.

Cataldi 6 – Il suo esordio con la maglia rossoblù non è niente male. Rimpiazzare un nome pesante come Rincon non è affatto facile ma è sulla strada giusta. Ha tanta voglia di giocare e prendersi il Genoa.

Cofie 5,5 – E’ il protagonista della sfortunata carambola che porta al vantaggio del Cagliari. Con Cataldi va meglio ma è ancora disordinato e poco propositivo. Dal 57’ Ninkovic 5,5 – Non ha cambiato di una virgola la pericolosità del Genoa. E’ stato evanescente e svogliato.

Laxalt 5 – Mai pericoloso. La sua velocità sarebbe potuta essere un’arma in più per Juric ma l’Uruguaiano ha tirato subito i remi in barca. 75’ Lazovic 5 – Non fa molto meglio del suo predecessore anche se la gara è ormai compromessa.

Rigoni 5,5 – Parte benino per poi spegnersi immediatamente. Juric prova a cambiare qualcosa e lo arretra a centrocampo dove sparisce.

Ocampos 5 – E’ tra i peggiori in campo. Non si è praticamente mai visto. Viene spesso richiamato da Juric e non esegue le direttive del mister. Dal 66’ Pinilla 6 – Entra e prova a pungere con qualche giocata delle sue. Solo Rafael gli nega il gol.

Simeone 6,5 – E’ un attaccante vero e adesso ha pure ritrovato il gol a chiusura di una bella azione da lui stesso avviata. Il Genoa affonda ma per lui è un pomeriggio di rinascita.

All. Juric 5 – Un blak-out inspiegabile ad inizio ripresa. La squadra stava giocando e offrendo la solita prestazione arcigna e poi il crollo. Deve ripartire dal bel gol di Simeone ma resta una sconfitta pesante. Lontano da Marassi fa fatica.

Arbitro: Fabbri 6 – Giuste le sanzioni passibili di giallo compreso il doppio per Capuano (che è quasi rosso diretto). Il gol di Borriello è regolare perché l’attaccante è tenuto in gioco da Munoz che stava rientrando. Il rigore concesso al Cagliari può far discutere ma a velocità normale sembra corretto.

TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 4-1

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Capuano, Murru; Dessena, Di Gennaro, Barella; Joao Pedro (dal 81’ Salamon); Farias (dal 75’ Sau), Borriello. A disp.: Gabriel, Colombo, Pisacane, Munari, Bittante, Tachtsidis, Giannetti. All.: Rastelli

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Cofie (dal 58’ Ninkovic), Laxalt (dal 75’ Lazovic); Rigoni, Ocampos (dal 66’ Pinilla); Simeone. A disp.: Zima, Brivio, Gentiletti, Orban, Pandev, Taarabt, Beghetto, Morosini, Ntcham. All.: Juric

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 29’ Simeone (G), 39’, 60’ Borriello (C), 44’ Joao Pedro (C), 65’ Farias (rig.) (C)

Ammoniti: 33’ Cataldi (G), 49’, 79’ Capuano (C), 52’ Joao Pedro (C), 65’ Farias (C), 77’ Rigoni (G)

Espulsi: 79’ Capuano (C)

Note: