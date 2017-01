Serie A, Cagliari-Genoa 4-1: poker in rimonta, i sardi rinascono

15/01/2017 14:25

SERIE A CAGLIARI GENOA / Il Cagliari torna a vincere e si aggiudica il 'derby dei 23 punti'. Tanti, infatti, ne ha il Genoa e continuerà ad averli visto che al 'Sant'Elia' è uscito nettamente sconfitto: la truppa di Rastelli si è aggiudicata i tre punti grazie alla doppietta di Borriello e le marcature di Joao Pedro e Farias (su rigore), che hanno risposto all'iniziale vantaggio firmato da Simeone.

Cagliari-Genoa 4-1: 28' Simeone (G), 40’ Borriello, 44' Joao Pedro (C), 60' Borriello (C), 65' rig.Farias (C)

CLASSIFICA: Juventus 45; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36, Inter 36; Atalanta 35; Torino 29; Fiorentina 27*; Cagliari 26*; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23*; Sampdoria 23; Bologna 23; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9; Pescara 9.

D.G.