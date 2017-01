Tv, dove vedere Juventus e Napoli in Champions League

15/01/2017 14:07

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS NAPOLI / In casa Juventus e Napoli si attendono con ansia le sfide di Champions League, rispettivamente contro Porto e Real Madrid. Una gara più alla portata per i bianconeri, per quanto possano esserle delle sfide di Coppa, e una vera e propria 'mission' per gli azzurri.

I tifosi più accaniti tenteranno di seguire la propria squadra in trasferta, per poi acquistare il tagliando per il match casalingo. Chiunque dovesse restare a casa, potrà affidarsi ai canali di 'Premium Sport', che ha ribadito come le quattro sfide complessive siano un'eslusiva della rete e, stando a quanto comunicato sui canali 370 e 370 del digitale terrestre, nessuna visione in chiaro sarà garantita.

L.I.