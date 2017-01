15/01/2017 13:40

TV SKY DI CANIO / Paolo Di Canio è stato 'riabilitato'. Sospeso qualche mese fa per via del proprio tatuaggio 'Dux' (visibile a causa di una polo a maniche corto), l'ex attaccante di Lazio e Napoli tornerà regolarmente a condurre per 'Sky Sport'. A comunicarlo è la stessa emittente satelittare facendo sapere che ripartirà il 'Di Canio Premier Show': assieme a Gianluca Vialli tornerà a commentare la Premier League.

D.G.