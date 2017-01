Cina, ancora Ferrara: dai vermi alla serenata

15/01/2017 12:52

FERRARA SERENATA CINA / Continuano le avventure di Ciro Ferrara in Cina, dove siede sulla panchina del Wuhan Zall. Tanti i video diffusi sulla rete dal tecnico, che di recente ha mostrato con quale 'coraggio' si stia adattando alle abitudini alimentari locali. Ha infatti mangiato vermi e api, per poi dedicare, nello stesso locale, una divertente serenata a una cameriera. Ha scelto un classico napoletano per l'occasione: "'O Sole Mio".

L.I.