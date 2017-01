Calciomercato Juventus, Zaza sbarca a Valencia: in giornata le visite mediche

15/01/2017 12:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA VALENCIA / Simone Zaza è già 'virtualmente' un giocatore del Valencia. Come svela 'As' - con tanto di foto - l'attaccante lucano è già in Spagna: pizzicato all'interno del 'Mestalla' il giocatore assisterà alla sfida odierna dei suoi futuri compagni contro l'Espanyol per poi sottoporsi alle visite mediche di rito.

Come vi abbiamo raccontato, Zaza passa dalla Juventus al Valencia in prestito con obbligo di riscatto (subordinato a due condizioni) fissato a 16 milioni di euro più 2 di bonus.

D.G.