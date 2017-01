Calciomercato Napoli, il Real Madrid si aggiudica il nuovo Ibrahimovic

15/01/2017 12:08

CALCIOMERCATO NAPOLI ISAK REAL MADRID / Nulla da fare per il Napoli: il 'nuovo Ibrahimovic' volerà in Spagna. Come svela 'Aftonbladet', il Real Madrid ha praticamente chiuso per l'acquisto di Alexander Isak, giovane attaccante (classe 1999) dell'AIK Solna. Un colpo da 10 milioni di euro - sarà il calciatore svedese più pagato di sempre, superando anche lo stesso Ibra - con Isak che si trasferirà a Madrid a giugno e firmerà un quinquennale. In settimana è previsto il viaggio dell'agente nella capitale spagnola per sistemare gli ultimi dettagli e concludere l’affare.

Come vi abbiamo raccontato, il Napoli ci aveva provato per Isak salvo 'spaventarsi' delle eccessive richieste economiche del suo entourage.

D.G.