Torino-Milan, Montella: "Mi aspetto la grinta di Mihajlovic. Niang? Se riterrò opportuno..."

TORINO MILAN CONFERENZA MONTELLA / Alla vigilia della sfida contro il Torino, l'ennesima per il Milan di Montella, il tecnico rossonero si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Abbiamo visto nuovamente la gara contro il Torino e nel primo tempo abbiamo comunque fatto una buona gara, pur risultando lenti. Domani dovremo avere più volontà".

MIHAJLOVIC - "Le sue squadre hanno sempre un gran temperamento. Mi aspetto di vedere in campo tutta la sua grinta".

COPPA ITALIA - "Abbiamo dimostrato d'avere un gran orgoglio. Se giovedì siamo riusciti a ribaltare la gara, vuol dire che stiamo crescendo. Girone di ritorno? Io non guardo tanto in là. Vedo solo la gara di domani".

PAGELLE - "Di certo promuovo la squadra quest'anno. Niang? Domani troverà il suo spazio in campo, se lo riterrò opportuno. Quando faccio la formazione, guardo spesso anche all'avversario".

MERCATO - "Credo Galliani sia stato molto chiaro. Se si potrà fare qualcosa, lo si farà. In caso contrario non ci sarà alcun problema".

CALABRIA-DE SCIGLIO - "Calabria è un giocatore giovane con caratteristiche importanti. Riesce a garantire entrambe le fasi, d'attacco e difensiva. Ha sofferto per il lungo stop, è stato sfortunato. De Sciglio lo vedo molto convinto. Ha giocato anche con qualche acciacco. Addio? Ci pensa la società".

INFORTUNATI - "Non si sono allenati sia Pioli che De Sciglio. Oggi saranno valutati in vista della gara. Non si tratta però di nulla di muscolare. Romagnoli sta bene".