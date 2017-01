Corinthians, la dirigenza accetta le condizioni dettate da Drogba

15/01/2017 11:59

CORINTHIANS DROGBA / Si scalda la pista che potrebbe condurre Didier Drogba in Brasile. Libero dopo la scadenza del contratto con il Montreal Impact, l'attaccante ivoriano è finito nel mirino del Corinthians che, in una conferenza stampa indetta dai vertici societari, ha annunciato di aver inviato una proposta nella quale si accettano le condizioni dettate dal calciatore. Tra le varie richieste, secondo 'UOL Esporte', oltre all'ingaggio ci sarebbero anche un'auto blindata ed un traduttore personale. Il club, che intanto avrebbe spedito un proprio emissario a Londra per tentare di chiudere l'accordo, aggiunge di aver inserito dei bonus legati alle prestazioni.



L.P.