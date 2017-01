Calciomercato Milan, Pasalic è più vicino

15/01/2017 11:40

CALCIOMERCATO MILAN PASALIC / Mario Pasalic si è preso il Milan. Dopo i primi dubbi di inizio stagione, il centrocampista croato ha conquistato i rossoneri ed il tecnico Montella che, ora, sperano di tenerlo. Arrivato in prestito secco dal Chelsea, secondo 'Tuttosport' starebbe salendo in casa milanista l'ottimismo sulla possibile permanenza di Pasalic anche per la prossima stagione. Montella avrebbe chiesto la conferma ed il Milan ci proverà. Intanto, l'agente Naletilic, ai microfoni di Calciomercato.it, aveva assicurato che Pasalic si sente bene al Milan.

L.P.