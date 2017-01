INSTAGRAM - Calciomercato Juventus, Evra e la nostalgia per il Manchester United

15/01/2017 11:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / Chiamato a decidere del proprio futuro, Patrice Evra è conteso da Valencia e Crystal Palace. Il terzino della Juventus su 'Instagram' lancia un nuovo messaggio di nostalgia per i colori del Manchester United. Il francese ha, infatti, pubblicato una doppia foto di quando con i 'Red Devils' sfidava il Liverpool (gara in programma oggi) accompagnata dalla frase: "When I loved the moments where they try to break my legsI LOVE THIS GAME #warriors #crazy #united#derby#forevrared ahahahahah #manchesterunited".

B.D.S.