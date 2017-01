15/01/2017 11:09

CALCIOMERCATO TORONTO GIOVINCO CINA / La Cina chiama anche Sebastian Giovinco: l'attaccante del Toronto è finito tra gli obiettivi dei club orientali. Come si legge su 'TuttoSport', per l'ex calciatore della Juventus sarebbe pronto un ingaggio da 14 milioni di euro netti l'anno. In realtà nelle scorse settimane in esclusiva a Calciomercato.it l'agente di Giovinco ha escluso un addio al Toronto.

B.D.S.