Calciomercato Serie B, da Cocco a Monachello: le trattative del 15 gennaio

15/01/2017 10:41

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Che infiammano il mercato delle punte, con Cocco che domani dovrebbe dire sì al Cesena, anche se l'Avellino tenta il rilancio. Il Vicenza, che in mezzo ha chiuso per Gucher di cui vi avevamo parlato prima di Natale, prende Beretta e blinda Bellomo fino al 2020, il Pisa aspetta in settimana Manaj, Monachello va alla Ternana.

Il Bari dalla Juventus preleva Macek, che non pregiudica l'arrivo di Salzano dal Crotone. L'Avellino ha ingaggiato Federico Moretti, il Carpi va su Galano e domani dovrebbe abbracciare Luca Forte, mentre si chiude anche per Lasicki dal Napoli e si tenta di trovare l'accordo col Livorno per Jelenic. Lo Spezia continua a lavorare per Ciano, Acosty può lasciare il Latina: ci sono Bari e Benevento. In entrata, invece, il Latina aspetta Bagadur, Jallow va verso il Trapani.



L.P.