Calciomercato Juventus, Orsolini 'ufficializza' il suo trasferimento

15/01/2017 10:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / Riccardo Orsolini può ormai considerarsi un calciatore della Juventus. Nel calciomercato Juventus, è stato trovato l'accordo con l'Ascoli: l'attaccante resterà nelle Marche fino al termine della stagione, poi nel calciomercato estivo cambierà maglia ma non colori. Intervistato a 'Premium Sport', il giovane talento ha spiegato: "Ci siamo? Diciamo di sì. Finirò la stagione ad Ascoli e poi inizierà questa nuova avventura. E' tutto molto emozionante, è successo tutto in fretta nel giro di un anno. L'esordio in B e poi il cammino di quest'anno che mi ha permesso di mettermi in mostra. Bianconero colore del destino? Sì, mi sono anche vestito oggi così".

CARATTERISTICHE - "Nasco come attaccante esterno, preferisco giocare sull destra per accentrarmi e andare alla conclusione o servire i compagni".

GABIGOL - Il 19enne talento dell'Ascoli parla anche di un altro giovane che sta trovando difficoltà a trovare spazio: "Gabigol è un gran giocatore, non sta trovando molto spazio ma se riesce ad ambientarsi bene potrà fare un buon campionato. Per il salto di categoria, è un salto di qualità importante e serve tanto allenamento per poter riuscire ad imporsi. Sono pronto? Sarà il campo a deciderlo. Spero di essere il più pronto possibile. Paura di fare panchina? No, per me non è un problema: penso a lavorare poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato".

Calciomercato Juventus, Orsolini spiega la sua scelta

CAMPIONI JUVENTUS - "Per me è già surreale soltanto nominarli. Cercherò di dimostrare il mio valore e poi vedremo. Ancora non ho avuto modo di parlare con nessuno".

PERCHE' JUVENTUS - "E' una società con un progetto ambizioso, importante, punta sui giovani e non c'è posto migliore per crescere".

FANTACALCIO - "Sì, ho dei calciatori della Juventus: Pjanic e Dybala".

PARAGONE CON ROBBEN - "Mi dissocio da quello che ha detto Di Campli (ride, ndr), è un paragone troppo importante. Proverò a fare il meglio possibile. Non mi posso paragonare a Robben".

RUOLO - "Sì, ho giocato anche come terzino. Il mister lo ha fatto per insegnarmi a difendere e spronarmi a fare meglio in fase difensiva".

VERRATTI - "Lo conosco ma non l'ho sentito ultimamente. Mi piacerebbe giocare con lui un giorno".

MODELLO - "Non c'è qualcuno a cui mi ispiro. Cerco di guardare tutti i campioni e apprendere qualche loro segreto ma non ho un modello".

B.D.S.