15/01/2017 10:05

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DODO' / Il futuro di Dodò potrebbe decidersi oggi: la Sampdoria è attesa oggi dall'impegno contro l'Empoli e per il brasiliano potrebbe essere l'ultima in blucerchiato. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', su di lui c'è il forte interessamento dell'Udinese.

B.D.S.