Calciomercato Milan, la Cina chiama Sosa

15/01/2017 09:44

CALCIOMERCATO MILAN SOSA CINA / La Cina chiama il Milan: al di là delle vicende societarie, il club rossonero è guardato con attenzione dalle squadre orientali. Come si legge sul 'TuttoSport', infatti, l'Hebei Fortune e il Beijing Guoan sono interessate a Josè Ernesto Sosa: il 'Principito' è finito ai margini del progetto Montella e potrebbe anche accettare un trasferimento in Cina davanti a un'offerta economicamente sostanziosa. Stessa cosa per il Milan che non si opporrebbe all'addio dell'argentino se dovesse pervenire una proposta superiore ai 7,5 milioni di euro spesi in estate. Un'eventuale cessione economicamente reddittizia permettere a Galliani anche di poter presentarsi alla porta dell'Everton per Deulofeu con una nuova offerta, magari più convincente.

B.D.S.