Calciomercato Lazio, sfuma El Ghazi: si vira su un vecchio obiettivo

15/01/2017 09:23

CALCIOMERCATO LAZIO EL GHAZI CERCI / La Lazio torna su Alessio Cerci: sarebbe questa la nuova-vecchia idea della dirigenza biancoceleste visto che El Ghazi sta per sfumare. L'esterno dell'Ajax, infatti, è a un passo dal Lille che ha offerto sette milioni di euro ai 'Lancieri' e così - riporta il 'Corriere dello Sport' - per la formazione di Inzaghi si è tornato a parlare di Cerci. L'esterno dell'Atletico Madrid sembrava destinato al Bologna ma la trattativa si è arenata. Per affondare il colpo però serve la cessione di Djordjevic. Alternativa resta Alberto Paloschi in uscita dall'Atalanta e corteggiato anche dal Chievo.

B.D.S.