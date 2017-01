Calciomercato Juventus, Kolasinac subito: c'è l'indizio

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

15/01/2017 09:04

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / Portato a Torino Rincon, acquistato Caldara per il futuro, ormai chiusa per Orsolini, la Juventus non ha ancora terminato il calciomercato. C'è la questione esterno da risolvere con Evra che potrebbe andare via con Crystal Palace e Valencia fortemente interessate. I bianconeri sono in attesa della decisione del francese e se l'ex United dovesse annunciare il suo addio, Marotta proverebbe a portare subito in Italia Kolasinac. Proprio dallo Schalke arriva un indizio sul futuro del terzino bosniaco. Nell'amichevole disputata ieri contro una formazione di terza categoria, infatti, il tecnico Wienzierl ha fatto ruotare tutti i calciatori di movimenti, lasciando in panchina per tutto il match il solo Kolasinac (portiere a parte). Un segnale che potrebbe essere letto anche come laconsapevolezza da parte del club tedesco che il calciatore è destinato ad anticipare la sua uscita a gennaio (è in scadenza a giugno).

Calciomercato Juventus, Spinazzola alternativa a Kolasinac

Come si legge su 'TuttoSport', l'idea bianconera è avvinarsi alla richiesta dello Schalke per Kolasinac offrendo due milioni più altri due di bonus. Se non dovesse bastare, allora per Allegri si aprirebbe una doppia possibilità in caso di partenza di Evra. Restare così con Asamoah utilizzato anche come terzino sinistro o riportare a casa subito Spinazzola, attualmente in prestito all'Atalanta. Dovesse prevalere la prima ipotesi, allora Marotta potrebbe provare a regalare al tecnico toscano un altro centrocampista nel calciomercato Juventus di gennaio.