Calciomercato Fiorentina, Cognigni: "Abbiamo la forza per tenerci Bernardeschi. Kalinic..."

15/01/2017 08:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA COGNIGNI / Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha risposto alle domande dei tifosi facendo anche il punto sul calciomercato Fiorentina. Il dirigente viola, come riportato dal 'Corriere dello Sport', ha spiegato: "Sul mercato sappiamo come muoverci. E, cosa più importante di tutte, abbiamo la forza per difendere i propri campioni, compresi Bernardeschi e Chiesa".

Ovviamente non può non tenere banco la questione Kalinic, corteggiato dai cinesi: "Non si è fatto avanti nessuno concretamente. La filosofia della proprietà è semplice: non vogliamo indebolire la squadra ma al tempo stesso non è più il momento di comprare senza avere un ritorno. In passato, ci abbiamo provato. Per Gomez e Rossi sono stati fatti investimenti importanti che avrebbero potuto cambiare qualcosa: poi, la sorte ci ha messo lo zampino. Se solo in una stagione di quelle che hanno vissuto con noi tutto fosse filato liscio, avremmo avuto ritorni anche sul piano economico, magari anche con una qualificazione in Champions".

Tra i possibili uomini mercato figura Badelj sul quale c'è l'interesse del Milan: "HHo scherzato con Galliani in Lega. Fare affari sul mercato, adesso, è complicato per tutti e noi ripetiamo sempre lo stesso discorso: non intendiamo indebolire la nostra rosa, perché in questa rosa noi crediamo".

Calciomercato Fiorentina, Cognigni su Sousa

Mario Cognigni non si tira indietro alle domande sull'allenatore e sul rapporto con Sousa: "Abbiamo fiducia in lui, c'è un rapporto di collaborazione. Chi mi piace? Maran è un ottimo allenatore, come Giampaolo e Di Francesco. Sono allenatori in grado di far giocare le rispettive squadre molto bene e, al tempo stesso, abili nel valorizzare i giovani. Ranieri? Eravamo a casa sua, io e Macia, avevamo già trovato un accordo di massima, poi non se n'è fatto di nulla. Ora un suo ritorno mi sembra difficile. Prandelli? Abbiamo vissuto anni importanti, ma dobbiamo guardare avanti".