Calciomercato Milan, sfida alla Juventus: Fassone lavora per Dahoud

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

15/01/2017 08:49

CALCIOMERCATO MILAN DAHOUD / La buona notizia per i tifosi del Milan è che, in attesa che si diradino le nubi attorno all'identità della probabile nuova proprietà e si arrivi al closing, la Sino-Europe Sports è già al lavoro per il calciomercato Milan della prossima estate. Proprio ieri, infatti, sono rientrati a Milanello Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, rispettivamene amministratore delegato e direttore sportivo designati dall'eventuale Milan cinese, che nei giorni scorsi hanno viaggiato per l'Europa, tra Germania, Francia, Belgio e Olanda. Aggiornamenti e, soprattutto, parecchi contatti con diversi club e per diversi giocatori, spiegando che se il closing andrà a buon fine, da marzo i rossoneri potranno fare calciomercato. Intanto, i vertici milanisti tornano in Italia con un primo obiettivo cerchiato in rosso.

Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per Dahoud

Come racconta 'La Gazzetta Sportiva' in edicola oggi, infatti, tra i calciatori in cima alla lista dei preferiti sarebbe balzato Mahmoud Dahoud, centrocampista classe '96 sotto contratto col Borussia Mönchengladbach fino al 2018. Situazione particolare, che unita al grande talento fanno sì che sia corteggiato da tantissimi grandi club, dalla Juventus al Liverpool passando per Borussia Dortmund e altri ancora. Sul contratto, però, c'è anche un 'giallo': il Borussia smentisce l'esistenza di una clausola rescissoria, in molti invece la pensano diversamente. Il Milan, secondo la 'Rosea', non sarebbe disposta a spendere i 30 milioni chiesti dal club tedesco, ma con una clausola, inevitabilmente ridotta, il discorso sarebbe diverso.