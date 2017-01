Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 14 gennaio ai nostri utenti

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

14/01/2017 18:43

CALCIOMERCATO MARCHETTI / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.

Felice Distefano: Llorente-chelsea, quanto c'è di vero? E l'addio di Diego costa a gennaio è possibile? E potrebbe venire in Italia? Grazie

È possibile che Llorente vada al Chelsea anche senza la partenza di Diego Costa. Era una trattativa che il Chelsea stava facendo a prescindere. Quanto a un possibile arrivo di Diego Costa in Italia non la vedo per niente semplice. Anzi



Cristian Dimasi: Insigne-Milan è tutto vero?

Non credo, non ci risulta. È vero che Insigne non ha rinnovato ancora il suo contratto con il Napoli ma l'intenzione è quella. È uno dei giocatori simbolo dell'era De Laurentiis oltre che un grande calciatore.



Simone Russo: Inter-Bernardeschi si può fare per giugno?

Sì. È uno degli obiettivi. Uno dei giocatori che piace di più a Suning come Verratti e Manolas. L'Inter quando potrà spendere lo farà principalmente per giovani talenti italiani



Pierfrancesco Rononoa Vallone: Novità Lazio?

Per il momento no. Visto che Djordjevic non parte (il Lione offre troppo poco) la Lazio non può chiudere per El Ghazy che andrà al Lille. Questi mesi serviranno alla Lazio anche per i rinnovi contratto



Jacopo Ferretti: Notizie su Feghouli?

La situazione si sta complicando. Oggi addirittura ha segnato e per la terza volta ha giocato titolare e questo sicuramente non è un vantaggio. Su Musonda (in più) Spalletti non ci è sembrato entusiasta



Nello Risi: Sitauazione Evra? La juve farà qualche altro acquisto a centrocampo? E se puoi potresti dirmi qualcosa anche sul mercato della Salernitana?

Evra vorrebbe andare a giocare nel Crystal Palace e la Juve a centrocampo dovrebbe rimanere così a meno che non decidano di anticipare Bentacur di qualche mese. A Salerno cercano "disperatamente" un terzino destro!



Daniele Di Blasi: Ma veramente il Palermo ha tolto Hiljemark dal mercato? Dammi rassicurazioni, dimmi che non è verooooo

È vero è vero...