Calciomercato Juventus, Conte torna su Morata

15/01/2017 06:31

JUVENTUS MORATA CHELSEA / Nonostante i segnali di schiarita delle ultime ore, il futuro di Diego Costa al Chelea è ancora in bilico, in questa o nella prossima sessione di calciomercato. Secondo 'The Sun', infatti, Antonio Conte avrebbe già iniziato a pensare ad un eventuale sostituto del nazionale spagnolo, individuano in Alvaro Morata l'obiettivo principale. L'ex attaccante della Juventus è un vecchio pallino dell'allenatore italiano che aveva già provato a tesserarlo la scorsa estate.

D.T.