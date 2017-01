Nottingham Forest, UFFICIALE: esonerato Montanier

15/01/2017 04:31

NOTTINGHAM FOREST MONTANIER / La situazione di classifica si fa troppo pesante ed allora il Nottingham Forest prova a dare la scossa cambiando guida tecnica. Il club inglese, che ha perso sei delle ultime otto partite e non vince dal 2 dicembre, dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Birmingham ha annunciato ufficialmente l'esonero del manager Philippe Montanier. In attesa di trovare il sostituto, sarà Gary Brazil a guidare la formazione ora al quintultimo posto in Championship.



L.P.