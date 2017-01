Calciomercato Juventus, Orsolini porta anche Verratti!

15/01/2017 04:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / Affare Orsolini come apripista per l'operazione Verratti. Secondo 'Il Messaggero', il club bianconero proverà in estate l'assalto al regista del Psg sul quale sono vigili anche Bayern Monaco ed Inter. L'agente dell'esterno offensivo è infatti lo stesso del centrocampista della Nazionale. I bianconeri per arrivare a dama, dovranno però superare le storiche ruggini con la società di Parigi. Frizioni che hanno impedito i trasferimenti di Matuidi e Cavani in passato.

I.T.