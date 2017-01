ZONA MISTA - Inter-Chievo, Gagliardini: "Altre squadre? Se ne occupa il mio agente"

Dall'inviato Andrea Della Sala

15/01/2017 00:28

ZONA MISTA INTER CHIEVO GAGLIARDINI / Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, è intervenuto in zona mista dove è presente anche l'inviato di Calciomercato.it. Le sue dichiarazioni ai nostri microfoni: "Sono felice della mia prestazione e di quella della squadra, oltre che naturalmente del risultato. Sono stati tre punti importanti, che ci danno continuità per cercare di sorpassare quelle davanti. Ho trovato un grande gruppo, questo ha facilitato l'inserimento. Nei prossimi giorni ci conosceremo ancora meglio e l'affinità crescerà ancora di più. Emozioni? Una grandissima emozione, solo quest'anno ho iniziato a giocare in stadi come San Siro. Kondogbia? Direi bene, mi sono trovato a mio agio. Abbiamo fatto abbastanza diga. Sono contento sia della mia che della sua prestazione. L'ambiente è completamente diverso, sono stati due giorni intensi, con tutto nuovo tra presentazione e interviste. Ma l'ho vissuto in maniera serena. Accostato ad altre squadre? Di queste cose si occupa il mio procuratore, sono qua e sono contento di essere qua".