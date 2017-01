ZONA MISTA - Inter-Chievo, Pellissier: "Difficile insegnare ai giovani oggi. Ho imparato dai grandi"

Dall'inviato Andrea Della Sala

15/01/2017 00:09

INTER CHIEVO PELLISSIER / Sergio Pellissier, centravanti del Chievo, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il ko dei suoi contro l'Inter. L'attaccante è comunque andato in gol sbloccando la contesa: "Se vuoi ancora essere utile alla causa non conta quanti anni hai. Ho avuto la fortuna di apprendere da dei grandi 'vecchi' quando io ero giovane, adesso è più difficile insegnare qualcosa perché i ragazzi pensano sempre di fare la cosa giusta".

Ai microfoni di Calciomercato.it in zona mista Pellissier ha aggiunto: "Giocavamo contro un squadra in forma, che gioca benissimo, con tanta qualità. Oggi speravamo di portare a casa almeno un pareggio, prendere il 2 a 1 a 5 minuti dalla fine ti taglia le gambe, il 3 a 1 dispiace, non sarebbe cambiato nulla, dispiace perché abbiamo corso, faticato. Loro più forti, noi abbiamo fatto il massimo, abbiamo corso fino alla fine, ma loro hanno più qualità poi giocavano in casa, abbiamo avuto tanti contropiede e potevamo fare meglio, ma loro sono più forti anche se nel calcio non sempre vince il più forte. Il mio futuro? Sono giovane ancora (ride) voglio giocarmela. Fare gol è sempre bello, non conta a chi lo fai, conta che lo fai. La classifica? Non credo ci sia il rischi di sedersi, noi dobbiamo pensare di portare a casa sempre più punti possibili, se prendiamo le gare sotto gamba facciamo brutta figura. Inter in Champions? Non so, ora sta giocando bene. All'andata non era un'Inter che poteva lottare, ora sta giocando a calcio, arrivano i risultati perché ci credono, non so se arriverà in Champions ma può lottare. Quando corri, ti impegni, lavori, sudi, prendi le botte e torni a casa a mani vuote, dispiace. Far gol in casa al Meazza è bello, è bello farlo contro grandi squadre, è bello far gol e spero di poterne fare ancora altri".

O.P.