ZONA MISTA - Inter-Chievo, Eder felice: "Mai visto questo gruppo così compatto"

Dall'inviato Andrea Della Sala

14/01/2017 23:38

INTER CHIEVO EDER / L'Inter si gode l'ottimo stato di forma e la quinta vittoria consecutiva in campionato. Eder ha fatto il punto dopo il match odierno col Chievo: "Penso che stiamo lavorando bene, sapevamo che per risalire in classifica dovevamo fare così - esordisce a 'Premium Sport' - Da quando è arrivato Pioli sono cambiate tante cose. Siamo contenti ma non basta: abbiamo perso un po' di strada. E' quasi un anno che sono qui e non ho mai visto un gruppo così compatto da quando è arivato Pioli. Quelli che sono fuori devono lavorare sempre al massimo per fare bene quando vengono chiamati in causa. Pioli è stato molto bravo a compattare il gruppo e a far sentire tutti importanti. Champions? Pensiamo a partita dopo partita. In campionato abbiamo buttato via già troppi punti. Non possiamo sbagliare".

RUOLO - "Penso che quando sono entrato siamo passati a un 4-3-1-2 con me e Icardi davanti. Dopo il 2 a 1 ho dovuto coprire tutta la fascia ma nel 4-3-3 questo può capitare. Al di là del mio ruolo, l'importante è quello che stiamo facendo".

NAZIONALE - "E' normale che un giocatore si alleni sempre al massimo per giocare la domenica, ma penso che in un grande gruppo come quello interista c'è molta concorrenza. Io mi alleno sempre bene, poi decide l'allenatore. La Nazionale è un obiettivo, spero di convincere il mister con quei pochi minuti che riesco a giocare. Se verrò convocato darò il massimo come sempre fatto".

L'inviato di Calciomercato.it presente a San Siro ha poi raccolto le impressioni in zona mista: "Sono contento per questi tre punti, non era facile. Il Chievo è una squadra molto organizzata, siamo andanti in svantaggio ma siamo stati bravi a riprenderla. Resto all’Inter al 100%? Nel calcio non si sa mai, ma in questo momento sono concentrato solo qui, voglio dare il mio meglio e sono contento per il contributo che ho dato alla squadra. Sto bene, la squadra sta bene, stiamo andando alla grande e con cinque vittorie stiamo iniziando a risalire la classifica. Abbiamo dei singoli forti, dovevamo formare una squadra ed ora lo stiamo facendo. Tim Cup? Vogliamo andare avanti facendo bene con il Bologna".

M.D.A.