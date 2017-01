Inter-Chievo, Maran: "Nerazzurri diversi dall'andata"

14/01/2017 23:19

INTER CHIEVO MARAN / Sconfitta a 'San Siro' per il Chievo nella prima gara del girone di ritorno. Rolando Maran ha commentato la prestazione dei clivensi contro l'Inter: "Quest'ultima settimana, con tre gare ravvicinate, non ci ha permesso di lavorare come volevamo. Oggi abbiamo fatto fatica ma c'è stato lo spirito di squadra - le sue parole a 'Premium Sport' - Nel finale c'era bisogno di forze fresche nel reparto offensivo ma non ho potuto fare cambi in attacco. Abbiamo trovato una grandissima Inter che è riuscita a metterci in difficoltà nell'uno contro uno con i loro attaccanti. Nel momento in cui stavamo soffrendo meno sono arrivati i loro gol. Ora pensiamo a recuperare le forze e a pensare alla prossima gara. E' stata una gara completamente diversa da quella di andata. Troppi gol subiti? I numeri vanno considerati, sono tanti gol. Però bisogna anche analizzarli: per esempio contro la Roma sono arrivati nel finale. Contro l'Atalanta invece abbiamo completamente sbagliato partita".

MERCATO - "Abbiamo fatto un girone di andata conquistando 25 punti. Ho piena fiducia negli attaccanti che ho a disposizione".

M.D.A.